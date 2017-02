Dalle miscele Pulp alla rinascita con i Metallica

Nuovo appuntamento con 'Ghiaccio Bollente', in onda martedì 21 febbraio su Rai5.

"Dalle 'miscele' musicali dei Pulp alle sonorità dure e iperveloci dei Metallica: 'Ghiaccio Bollente', racconta le due band nel doppio appuntamento in onda martedì 21 febbraio dalle 18.15 su Rai5. Si apre con i Pulp, in 'Rock Legends': la loro musica mescola elementi rock, pop e dance, con suggestioni derivate dai loro ispiratori: Bowie, i Cure, i Beatles e i Kinks" scrive in un comunicato la tv di Stato.



"Nata nel 1980, a Sheffield, la band è stata molto attiva negli anni Ottanta e Novanta, raggiungendo un successo mainstream soprattutto in Gran Bretagna. Dopo aver firmato per diverse etichette indipendenti, sono arrivati al successo con la traccia 'Do You Remember The First Time'; con il disco 'His 'n' Hers' hanno poi consolidato il loro successo, entrando nella top ten inglese degli album" prosegue la Rai.



"Col disco 'Different Class', trainato dal singolo del 1995 'Common People' hanno infine raggiunto una più larga fetta di pubblico, aggiudicandosi tra l'altro il Mercury Music Prize. Oltre a materiale di archivio e video musicali, la puntata propone le interviste ai critici musicali e giornalisti come Michael Bonner (Uncut Magazine), Hamish MacBain (Shortlist), John Aizlewood (Evening Standard). Alle 18.45 sono di scena i Metallica, che hanno posto le basi per la rinascita del movimento metal. 'Video Killed The Radio Star' racconta le videoclip più celebri del gruppo con Lars Ulrich, membro fondatore dei Metallica. Insieme a lui, il regista Wayne Isham che commenta l'impatto di Miv sulla loro carriera" viene fatto sapere in conclusione.