Dall'hair metal di Bon Jovi al pop d'autore di Sting

Torna 'Ghiaccio bollente', in onda martedì 7 marzo su Rai5.

"I creatori dell''hair metal' negli anni Ottanta e il musicista capace di scrivere una pagina decisiva del pop d'autore: Bon Jovi e Sting sono i protagonisti del doppio appuntamento con 'Ghiaccio bollente' - si riferisce in un comunicato dalla tv di Stato -, in onda martedì 7 marzo dalle 18.40 su Rai5. Si comincia con Bon Jovi con 'Rock Legends' che ripercorre l'eccezionale parabola della band, dagli esordi fino agli ultimi straordinari successi."



"Un percorso segnato dalla scrittura di hit che sono diventate inni generazionali e che ha visto i leader del gruppo - si sottolinea inoltre dalla Rai -, Jon Bon Jovi e Richie Sambora, scrivere il proprio nome nella Songwriters Hall of Fame insieme a mostri sacri come Bob Dylan e Bruce Springsteen."



Viene scritto in ultimo: "Alle 19.05 è la volta di Sting, protagonista di 'Video Killed The Radio Star'. Il documentario è interamente dedicato alla videografia del cantante che, insieme ai Police, è stato tra i primi a intuire le potenzialità del nuovo mezzo espressivo, il videoclip. Sting, nel corso della puntata, commenta in prima persona il making of di videoclip musicali come 'Fields of Gold' e 'Every Breath You Take'."