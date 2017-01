Dal teatro La Scala 2012 il dramma "Peter Grimes" di Richard Jones, su Rai5

"Un perfetto spaccato di vita inglese e, al tempo stesso, una lucida riflessione sull'eterno scontro fra i desideri di affermazione del singolo e gli interessi della comunità in cui vive" viene illustrato in una nota della Rai.



"Rai Cultura prosegue il ciclo 'Il grande freddo', dedicato a grandi capolavori della musica classica, con il dramma 'Peter Grimes' in onda domenica 22 gennaio alle 10.05 su Rai5" prosegue la tv di Stato.



Si segnala quindi: "L'opera, capolavoro del compositore inglese Benjamin Britten, si ispira al poema 'The Borough' (Il villaggio) di George Crabbe ed è composta da tre atti e un prologo. L'azione si svolge in un paese sul mare in cui vive il pescatore Peter Grimes, accusato della morte violenta di un mozzo. I pregiudizi del villaggio marchieranno a vita il protagonista al punto da spingerlo al suicidio."



Si riferisce infine: "La versione proposta è andata in scena al teatro La Scala nel 2012, con la regia di Richard Jones e con la direzione musicale del giovane maestro londinese Robin Ticciati. Con John Graham-Hall, Francesco Malvuccio, Susan Gritton, Christopher Purves, Felicity Palmer. Orchestra e Coro del Teatro alla Scala. Regia di Richard Jones, regia tv di Patrizia Carmine."