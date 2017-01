Dal petrolio ai robot fantini per le corse dei cammelli nella Wild Arabia

"Dopo la scoperta del petrolio, grandi cambiamenti hanno investito i paesi arabi, e il loro rapporto con la natura si è modificato, come dimostrano le nuove corse dei dromedari, cavalcati da robot fantini. L'ultimo episodio della serie 'Wild Arabia', in onda mercoledì 4 gennaio alle 13.55 su Rai5, svela come gli animali che popolano i paesi arabi oggi convivano con una società ultramoderna. Ma è proprio grazie a queste nuove tecnologie, che il popolo del deserto può ora proteggere la natura ed il pianeta: nel cuore del paese del petrolio, la prima città al mondo a emissioni zero sarà presto ultimata" viene riportato in una nota dalla tv di Stato.