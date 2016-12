Dal Roma Europa Festival 2016 le Traces, tra danza e acrobazia

"Rappresentato più di 1700 volte in 25 paesi e in 200 città di tutto il mondo, premiato con numerosi riconoscimenti internazionali, 'Traces' è un viaggio adrenalinico tra danza e acrobazia che Rai Cultura propone mercoledì 28 dicembre alle 21.15 su Rai5. - viene annunciato in una nota - realizzato da 'Les 7 doigts', la compagnia del Québec che sta riscrivendo le sorti del nuovo circo sulla scena mondiale, lo spettacolo è stato anche ospitato nell'edizione 2016 del Roma Europa Festival. La scenografia che fa da sfondo è un rifugio di fortuna all'esterno del quale sta per consumarsi un'imminente catastrofe".





"'Le uscite di sicurezza sono ovunque, perché qualcosa di terribile potrebbe accadere', annunciano 'Les 7 doigts' all'inizio dello spettacolo ed è subito chiaro che il loro 'Traces' è una visionaria via di fuga dalle ansie e dalle tensioni della nostra epoca. - viene spiegato - E l'unico modo per reagire alla catastrofe è rischiare, vivere la vita in pienezza anche quando ogni speranza sembra persa".



"Intrecciando danza e circo alle loro esperienze personali, i giovani protagonisti sfidano la gravità in acrobazie in cui si innestano elementi della 'urban culture' come lo skateboarding e il baseball. - si anticipa - Volano nell'aria, impegnati in una battaglia per salvare se stessi e il mondo, e contemporaneamente si sostengono poeticamente l'un l'altro. E se ogni tanto c'è qualche caduta, basta interpretarla ironicamente. Perché, per 'Les 7 doigts' "La creazione è l'unico antidoto alla distruzione".



Si specifica: "La compagnia 'Les 7 doigts' è annoverata tra i pochi artisti capaci di coniugare impegno e leggerezza, trasversalità dei linguaggi e cultura popolare, impegno politico e svago senza rinunciare alla costruzione di un'estetica chiara, originale e accattivante. Lo spettacolo è stato registrato a Roma Europa Festival 2016 presso l'Auditorium della Conciliazione di Roma con la regia televisiva di Marco Odetto".