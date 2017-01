Cure: il concerto del 1984 alla Barrowlands di Glasgow su Rai5

"Sono considerati i precursori del genere goth-rock e in più di 30 anni di carriera, hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Rai Cultura racconta i Cure con un concerto della serie 'Rock Masters', in onda venerdì 20 gennaio alle 18.50 su Rai5" viene spiegato in un comunicato della tv di Stato.



"L'esibizione - proposta all'interno del nuovo spazio pomeridiano di 'Ghiaccio bollente' che Rai5 dedica dal lunedì al venerdì a tutti gli appassionati di musica rock, pop, soul e jazz - è quella del 1984 alla Barrowlands di Glasgow. Il concerto si è tenuto qualche anno prima che la band raggiungesse la fama mondiale. In scaletta alcuni dei brani che li imposero all'attenzione internazionale: '10:15 Saturday Night', 'A Forest and A Walk'" si prosegue.



"Di tutte le band emerse durante il periodo post-punk dei tardi anni '70, in piena esplosione new wave (in compagnia di gruppi come Siouxsie and the Banshees, Joy Division, Echo and the Bunnymen), pochi hanno goduto della longevità e popolarità dei Cure" si continua.



La Rai fa sapere in ultimo: "Capitanati dal chitarrista/cantante Robert Smith, la band si è fatta presto conoscere per le sue melodie malinconiche e dissonanti, ma anche per l'aspetto macabro di Smith, un'immagine pubblica che spesso ha distolto l'attenzione dalla complessità e abilità tecnica dei Cure. A metà anni '80, la musica dei Cure si evolve, diventando più complessa e strutturata e si distacca in parte dall'uso predominante dei sintetizzatori."