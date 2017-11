Cronache degli angeli, sulle ali dell'arte: il documentario su Rai5

'Cronache degli angeli', in onda giovedì 9 novembre su Rai5.

"Ogni grande epoca, ogni grande cultura, ha rappresentato gli angeli secondo il proprio pensiero. Il documentario 'Cronache degli angeli', in onda giovedì 9 novembre alle 19.20 su Rai5, intraprende un viaggio nell'arte per comprendere il significato degli angeli nella storia della pittura occidentale, il loro ruolo nel conflitto tra potere e ordine, tra cielo e terra" spiega in una nota la tv di Stato.



"Con il contributo di alcuni esperti, il documentario conduce una ricerca sull''essenza degli angeli' analizzando le loro più significative raffigurazioni in luoghi sacri come monasteri, chiese, palazzi e musei. Il viaggio parte dall'antica Roma, attraversa le città del primo cristianesimo, il Medioevo con i numerosi pellegrinaggi e monasteri della Borgogna in Francia, il Rinascimento in Italia, per concludersi con la più stupefacente rappresentazione degli angeli di tutte le epoche: il periodo Barocco, tra Italia, Sud Tirolo e Austria" viene reso noto in ultimo dalla Rai.