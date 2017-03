Claudio Monteverdi compie 450 anni: su Rai5 "L'Orfeo" alla Scala

'L'Orfeo', in onda giovedì 30 marzo su Rai5.

"Per celebrare i 450 anni della nascita del grande compositore Claudio Monteverdi, Rai Cultura propone 'L'Orfeo', in onda giovedì 30 marzo alle 21.15 su Rai5. Lo spettacolo, andato in scena al Teatro alla Scala nel 2009, è diretto da Rinaldo Alessandrini - che ha curato anche l'edizione critica dell'opera - con la regia, le scene e le luci di Robert Wilson" viene riportato in una nota dalla tv di Stato.



"Protagonisti sono Roberta Invernizzi, nel triplice ruolo della Musica, di Euridice e di Eco; Georg Nigl come Orfeo; Sara Mingardo nei due ruoli della Messaggera e della Speranza. L'omaggio di Rai5 a Monteverdi proseguirà domenica 14 maggio alle 10.00 con 'L'incoronazione di Poppea'" si diffonde in ultimo.