Chi sono gli antichi costruttori della Grande Barriera Corallina?

"La Grande Barriera Corallina: uno dei più grandi e delicati ecosistemi marini al mondo. A raccontarne i cambiamenti è il grande naturalista britannico David Attenborough nella serie 'Attenborough e la grande barriera corallina' - riporta in un comunicato la tv di Stato -, in onda da domenica 22 gennaio alle 21.15 su Rai5."



La Rai prosegue quindi: "Nel primo episodio, 'Gli antichi costruttori', Attenborough, accompagnato da scienziati e sommozzatori, inizia il viaggio in questa meraviglia naturale dell'Australia, dal 1981 Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, per incontrare un importante geologo marino e un rappresentante del popolo aborigeno degli Yidinji. L'episodio mostra anche l'evento di riproduzione più importante dei coralli e strane specie di pesci."



"La serie di quattro documentari è stata girata nel corso di due anni da un pluripremiato team di riprese - viene esposto in conclusione -, durante le quali Attenborough ha raggiunto anche la profondità record di oltre 300 metri in una bolla sommergibile dotata di telecamere all'avanguardia. Girata intorno ai reef australiani di Ribbon e Osprey, e le isole Lizard e Heron, la visita ha segnato anche un ritorno al luogo dove Attenborough si avventurò 60 anni fa."