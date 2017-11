Cattedrali della cultura: il Centre Pompidou, su Rai5

In onda domenica 5 novembre su Rai5.

"Realizzato da Renzo Piano e Richard Rogers nel 1977, il Centre Pompidou è una promessa democratica e una giocosa utopia, che offre un'ampia offerta culturale a una vasta gamma di visitatori. Il regista Karim Aïnouz racconta la vita all'interno di questa istituzione culturale, nell'ultimo episodio della serie 'Cattedrali della cultura', in onda domenica 5 novembre alle 13.35 su Rai5" spiega in un comunicato la tv di Stato.



"Come un aeroporto che trabocca dell'eccitazione dei viaggiatori in partenza per i loro viaggi - si evidenzia inoltre -, il Centro pulsa del fremito dei visitatori in attesa di dirigersi alle gallerie d'arte, agli archivi e alle biblioteche, ai luoghi d'intrattenimento, ai cinema, al ristorante e alla piattaforma panoramica."



Dalla Rai si segnala infine: "L'episodio immagina un giorno della vita di questo punto di riferimento parigino, muovendosi lungo le gallerie di vetro delle sue scale mobili futuristiche, soffermandosi sui panorami di Parigi e sulle vaste collezioni d'arte moderna, ed esplorando le sue stanze segrete. Il Pompidou è come un'enorme calamita al centro della città e il film ne cattura il fascino che esercita sui diversi visitatori: locali e stranieri, nuovi e abituali."