Cacciatori dei mari del Sud nel Triangolo dei Coralli: i Bajau su Rai5

In onda da giovedì 26 ottobre su Rai5.

"Esiste un luogo sul pianeta dove gli abitanti hanno, più di qualsiasi altro, straordinarie capacità anfibie: si tratta del Triangolo dei Coralli, tra il Pacifico Occidentale e l'Oceano Indiano. In un viaggio in tre trappe, lo scrittore ed esploratore Will Millard racconta questi luoghi e i popoli che li abitano nella serie Bbc 'Cacciatori dei mari del Sud', in onda da giovedì 26 ottobre alle 14.55 su Rai5" segnala in un comunicato la tv di Stato.



"Qui le comunità isolate si sono adattate in maniera ingegnosa alle sfide del loro ambiente. Le abilità uniche di questa gente hanno permesso loro di sopravvivere e prosperare dentro l'acqua, e sull'acqua. Prima tappa del viaggio è Sampela: un villaggio costruito sul mare dove vivono i Bajau, una comunità di pescatori nomadi che dopo aver girovagato a lungo nei mari dell'Indonesia si è stabilita a largo delle coste di Sulawesi, un'isola della Repubblica Indonesiana. Qui Millard sarà ospite di una delle famiglie del posto e scoprirà come gli uomini possano sentirsi a casa dentro l'acqua più che sulla terraferma" si comunica in ultimo dalla Rai.