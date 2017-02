Broadway è anche su Rai5: si inizia con "Show Boat"

Al via su Rai5 'Broadway', in onda da sabato 4 febbraio.

"Un viaggio in uno dei generi più amati dell'intrattenimento popolare, da 'West Side Story' a 'Porgy and Bess': il musical americano del '900 è il protagonista del nuovo ciclo 'Broadway' che Rai Cultura propone da sabato 4 febbraio alle 21.15 su Rai5" si comunica dalla tv di Stato.



La Rai prosegue quindi: "Si comincia con il documentario di 'Show Boat', il musical tratto dal romanzo di Edna Ferber, con musiche di Jerome Kern. Protagonista è Janis Kelly, star dello spettacolo. 'Show Boat' debutta nel 1927 e, ambientato sulla nave Cotton Blossom che solca il Mississipi, rivela i pregiudizi razziali dell'America bianca attraverso una tragica storia d'amore. È considerato il primo vero musical americano, che segna la rottura formale definitiva con l'operetta. Nelle puntate successive l'omaggio spazierà da 'West Side Story' a 'Oklahoma!', da 'Annie Get Your Gun' a 'Porgy and Bess'."



"Con l'aiuto della cantante e presentatrice Lesley Anne Knight e dei suoi ospiti, la serie ripercorre la storia di questa forma d'intrattenimento popolare, soffermandosi sui backstage, i pettegolezzi, le curiosità e gli aneddoti sul musical" viene riportato in ultimo.