Brian Ferry: la storia di una icona del rock britannico, su Rai5

'Rock Legends', in onda giovedì 25 maggio su Rai5.

"Dal glam eccentrico degli esordi insieme a Brian Eno fino alle raffinate ricerche sulla canzone pop, Brian Ferry è considerato uno dei vocalist più originali della storia del rock. - rivela in un comunicato la Rai - Con i Roxy Music ha innescato una rivoluzione del gusto musicale e del costume, a colpi di glamour, teatralità e sperimentazioni selvagge."



"'Rock Legends', in onda giovedì 25 maggio alle 18.50 e in replica alle 23.50 su Rai5, ripercorre la storia di questa icona del rock britannico con materiale d'archivio e i video musicali dei Roxy Music 'Let's Stick Together' e 'Re-make/Re-Model'. Nell'episodio intervengono anche critici musicali e giornalisti come Michael Bonner (Uncut Magazine), Hamish MacBain (Shortlist), John Aizlewood (Evening Standard)" spiega in conclusione la tv pubblica di Stato.