Brian Ferry, Roxy Music ed i Guns N' Roses tra le "Rock Legends" di Rai5

Nuovo appuntamento con 'Ghiaccio Bollente', in onda mercoledì 15 febbraio su Rai5.

"Dal glam eccentrico degli esordi insieme a Brian Eno fino alle raffinate ricerche sulla canzone pop, Brian Ferry è considerato uno dei vocalist più originali della storia del rock. - viene spiegato in una nota dalla Rai - Con i Roxy Music ha innescato una rivoluzione del gusto musicale e del costume, a colpi di glamour, teatralità e sperimentazioni selvagge."



"'Rock Legends', in onda in prima visione mercoledì 15 febbraio alle 18.20 su Rai5 per 'Ghiaccio Bollente', ripercorre la storia di questa icona del rock britannico con materiale d'archivio e i video musicali dei Roxy Music 'Let's Stick Together' e 'Re-make/Re-Model'. Nell'episodio intervengono anche critici musicali e giornalisti come Michael Bonner (Uncut Magazine), Hamish MacBain (Shortlist), John Aizlewood (Evening Standard). Alle 18.45 è la volta dei Guns N' Roses capitanati da Axl Rose, gli ultimi veri, irriducibili consacratori del Credo hard-rock, forse la più 'dannata' di tutte le rock band della California di metà anni '80" prosegue la tv di Stato.



Si espone in conclusione: "Nella serie 'Video Killed The Radio Star', il musicologo Matt Sorum e il regista Andy Morahan raccontano il 'making of' dei video più iconici della band senza trascurare alcuni divertenti aneddoti legati alla rivalità tra Slash e Axl, e gli eccessi di una band che di 'Appetite For Destruction' ne aveva davvero molto."