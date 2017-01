Brasile e la Natural History dell'Amazzonia

"Un viaggio alla scoperta della più grande foresta pluviale del mondo - viene illustrato in un comunicato della tv di Stato -, dove molte specie animali sono ancora da scoprire. Si chiude nell'Amazzonia brasiliana la serie 'Brazil, A Natural History', nell'ultimo appuntamento in onda martedì 10 gennaio alle 14.55 su Rai5. Tra le specie che abitano questi luoghi figura l'aquila arpia, il più grande uccello predatore in grado di uccidere anche le scimmie, e le formiche taglia foglie, capaci di rimuovere i veleni dalla superficie esterna delle foglie."