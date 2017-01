Boris Godunov diretto da Gianandrea Noseda su Rai5

"Un grande affresco della Russia tra la fine del '500 e l'inizio del '600, ambientato negli anni di intrighi e di rivolte seguiti alla morte di Ivan il Terribile. Rai Cultura prosegue il ciclo di opere che nel mese di gennaio dedica a grandi capolavori della musica classica, con il dramma 'Boris Godunov' in onda domenica 15 gennaio alle 10.00 su Rai5" riferisce in una nota la tv di Stato.



Dalla Rai si osserva inoltre: "La versione proposta è andata in scena al teatro regio di Torino nel 2011, con la regia di Andrei Konchalovskij e con la direzione musicale di Gianandrea Noseda. La particolarità di questo allestimento è che, pur basandosi sulla prima edizione dell'opera, scritta da Modest Musorgskij del 1869, esegue di seguito, e non separate dalla morte di Boris, la scena 'davanti a san Basilio' e quella 'nella foresta di Kromy' aggiunta dall'autore per la nuova edizione del 1874."



"Tratto dalla tragedia omonima di Aleksandr Puškin e dalla 'Storia dello Stato russo' di Nikolaj Karamzin - viene concluso infine -, Orchestra e Coro del Teatro Regio, Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio 'Giuseppe Verdi' di Torino. Tra gli interpreti, Orlin Anastassov è Boris Godunov, Vladimir Vaneev è Pimen, Alessandra Marianelli è Ksenija. Direttore Gianandrea Noseda, regia e luci di Andrei Konchalovsky. Regia Tv di Francesca Nesler."