Black Sabbath e Guns N' Roses: dal metal all'hard rock su Rai5

Torna 'Ghiaccio Bollente', in onda venerdì 10 marzo su Rai5.

"Dal metal all'hard rock: Black Sabbath e Guns N' Roses sono i protagonisti di 'Ghiaccio Bollente', in onda venerdì 10 marzo dalle 18.55 su Rai5. Si comincia con 'Rock Legends' dedicata ai Black Sabbath, band fondamentale per l'evoluzione 'nera' del metal che ha dato vita ad alcuni dei più inquietanti rituali 'satanici' del rock" viene scritto in una nota dalla tv di Stato.



"Con più di 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo - precisano quindi dalla Rai -, hanno contribuito in modo determinante alla nascita di alcuni sottogeneri heavy e gettato le basi per il successivo sviluppo di tutto il 'dark-sound'. Il documentario ripercorre la carriera della band attraverso materiale d'archivio, videoclip dei brani 'Paranoid' e 'Evil Woman', e approfondimenti esclusivi con critici e giornalisti come Ohn Aizlewood (Evening Standard), Danielle Perry (XFM), Will Hodgkinson (The Times) e Camilla Pia (Bbc Radio 6). Alle 19.20, in 'Video Killed The Radio Star', sono di scena i Guns N' Roses, capitanati da Axl Rose, gli ultimi veri, irriducibili consacratori del Credo hard-rock, forse la più dannata di tutte le rock band della California di metà anni '80."



Si riferisce in conclusione: "Il musicologo Matt Sorum e il regista Andy Morahan raccontano il 'making of' dei video più iconici della band senza trascurare alcuni divertenti aneddoti legati alla rivalità tra Slash e Axl, e gli eccessi di una band che di 'Appetite For Destruction' ne aveva davvero molto."