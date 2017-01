Billy Joel: il concerto del 1978 "The Old Grey Whistle Test" su Rai5

"Billy Joel e il concerto 'The Old Grey Whistle Test' del 1978: una performance che Rai Cultura propone in 'Ghiaccio Bollente' venerdì 27 gennaio alle 18.55 su Rai5, per la serie firmata Bbc 'Rock Masters' in cui i migliori performer della scena musicale dagli anni '70 ai tardi anni '80 vengono ripresi durante le loro esibizioni" viene comunicato della tv di Stato.



"Il periodo più glorioso per Joel, con i primi successi e riconoscimenti, è proprio in quegli anni, dopo il contratto con la Columbia Records e dopo l'uscita dell'album Piano Man, arrivato al disco d'oro. La consacrazione definitiva di Joel arriva nel 1977 con l'album The Stranger. Il disco venderà oltre dieci milioni di copie (record per la Columbia Records, superato solo nel 1985 con 'Born in the USA' di Bruce Springsteen). Joel vincerà anche due Grammy Awards per la migliore canzone e il miglior disco dell'anno con 'Just the Way You Are'. L'anno successivo l'lp '52nd Street' consolida il percorso dell'artista, riscuotendo riscontri molto positivi e gli regala altri due Grammy Awards per il miglior album e per la migliore performance vocale pop-rock dell'anno. Fra le canzoni interpretate nel live spiccano She's Always A Woman, Just The Way You Are, Only The Good Dye Young e Movin'out - Anthony's Song, tratte dall'album" si illustra in conclusione dalla Rai.