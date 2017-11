Billie Holiday. A Sensation: il documentario su Rai5

'Ghiaccio bollente', in onda venerdì 3 novembre su Rai5.

"Ha vissuto per il jazz, sacrificando ogni cosa alla sua musica. La sua breve vita è stata segnata da alcool e droga, relazioni burrascose e problemi finanziari. Per questo di lei - Billie Holiday - si è parlato come di una donna fragile, vittima di se stessa e degli uomini di cui si circondava. In anni recenti però, sono emerse molte incisioni inedite e vicende biografiche che ci restituiscono un quadro meno stereotipato" spiega in un comunicato la Rai.



"La regista Katja Duregger le ha raccolte nel documentario 'Billie Holiday. A Sensation' - informa quindi la tv pubblica di Stato -, che Rai Cultura propone venerdì 3 novembre alle 23.05 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'. Il risultato è un ritratto che restituisce verità alla biografia di Lady Day, fra le più grandi interpreti di tutti i tempi nei generi jazz e blues."



"La vita di Billie Holiday è stata costellata di alti e bassi, che hanno dato vita a molte leggende, falsi miti e pettegolezzi salaci. Attraverso le testimonianze di amici, conoscenti, collaboratori e la cantante Cassandra Wilson che le ha dedicato un disco, la Duregger ricostruisce una storia che ci svela una donna dalla forte personalità, non solo una vittima degli stupefacenti, dell'alcool, degli uomini, del razzismo e della segregazione razziale. Un ritratto più realistico di una delle grandi icone Jazz di tutti i tempi, irriverente verso le convenzioni e con una potenza emotiva accresciuta dalle sofferenze della vita" viene riportato in ultimo.