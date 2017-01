Baricco svela la verità sulla mappa della metropolitana di Londra

"Londra 1931: il disegnatore tecnico Harry Charles Beck progetta la mappa della metropolitana della capitale inglese utilizzando solo linee rette con inclinazioni esclusivamente di 45° e 90°. Un groviglio di percorsi che divengono semplici grazie a un'idea geniale - spiegano in una nota dalla tv di Stato -, da cui Baricco prende spunto per indagare sul vasto e inesauribile tema della 'verità' nel secondo appuntamento con le 'Mantova Lectures' dal titolo 'La Mappa della Metropolitana di Londra. Sulla verità', in onda sabato 21 gennaio alle 21.15 su Rai5. La rappresentazione del groviglio di cunicoli sotterranei che fremono sotto la grande città ovviamente non corrisponde alla realtà topografica, ma la rende leggibile e comprensibile, basandosi su convenzioni esplicite."



"Proprio il rapporto tra realtà e rappresentazione, tra fenomeno e percezione, è il fulcro della riflessione dello scrittore torinese, che esplora questo duplice e spesso dualistico legame costruendo un percorso attraverso codici e discipline all'apparenza estranee, da Dante (con 'La Vita Nova'), a Beethoven, da Kant ('Critica della region pura') a Leopardi ('L'infinito'), alla ricerca di una via verso la verità intrinseca dell'essere, riverbero del divino, sede del senso, inattingibile agli umani. Registrate al teatro dell'Opera di Roma ad ottobre 2016, le tre lezioni delle Mantova Lectures sono state portate per la prima volta su un palcoscenico in occasione dei vent'anni del Festivaletteratura, nel settembre 2016" diffonde in ultimo la Rai.