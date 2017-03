Ballata di uomini e cani: Marco Paolini omaggia Jack London, su Rai5

Sabato 11 marzo su Rai5 lo spettacolo teatrale 'Ballata di uomini e cani'.

"L'immaginario di Jack London, i suoi racconti e i suoi romanzi secondo Marco Paolini. Secondo appuntamento, sabato 11 marzo alle 21.15 su Rai5, con 'Ballata di uomini e cani', lo spettacolo teatrale con cui Marco Paolini rende omaggio al grande scrittore statunitense. - viene annunciato in una nota - L'omaggio è rivolto sia al London che ha acceso l'immaginario di tante generazioni di adolescenti sia all'autore che si apprezza soprattutto in età adulta, e non solo per i suoi oltre 50 tra racconti, saggi, romanzi, ma anche per la sola rilettura dei suoi due testi più conosciuti, 'Il richiamo della foresta' e 'Zanna bianca'."



"Per me - dice Paolini - ciò che rende prezioso London è che scrive di ciò di cui ha fatto esperienza, senza mai dispensare consigli, ma coinvolgendo il lettore nel racconto del vivere".



"Un 'work in progress' cominciato nel 2010 nei boschi, nei rifugi alpini e nei ghiacciai, che lentamente ha preso la forma di uno spettacolo teatrale, in cui a tre racconti dello scrittore statunitense recentemente tradotti da Davide Sapienza, si aggiungono le ballate composte ed eseguite alla chitarra da Lorenzo Monguzzi (ex Mercante di liquori, e da anni suo collaboratore, affiancato in scena da Angelo Baselli al clarinetto e Gianluca Casadei alla fisarmonica), ispirate ai vagabondaggi sonori e canori di Woody Guthrie, ma anche con riferimenti al Verdi suonato dalle bande americane, come racconta Whitman nel suo 'Foglie d'erba'", si precisa infine.