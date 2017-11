Babel: il film con Brad Pitt e Cate Blanchett su Rai5

In onda 'Babel', martedì 7 novembre su Rai5.

"Un dolente affresco sulla solitudine e sui confini, non solo geografici, firmato dal regista premio Oscar Alejandro González Iñárritu. È il film 'Babel' - interpretato da Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael García Bernal - che Rai Cultura propone martedì 7 novembre alle 21.15 su Rai5" viene segnalato in un comunicato della tv di Stato.



La Rai rivela in conclusione: "In una babele multietnica di storie e destini incrociati, un colpo di fucile sparato per gioco da un giovane marocchino unisce tragicamente le vicende di un gruppo di uomini, donne e bambini che vivono in tre continenti diversi. Dopo 'Amores Perros' e 21 grammi, con questo film Iñárritu chiude la cosiddetta Trilogia sulla morte. Il film ha vinto il Premio alla miglior regia al Festival di Cannes 2006."