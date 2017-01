Asterix mangiava davvero il cinghiale? Lo rivela chef Patrick Bertron

"Le avventure di Asterix, il più famoso Gallo del mondo, invariabilmente finiscono con un banchetto di cinghiale, innaffiato con vino e cervoise. Ma i Galli amavano davvero mangiare il cinghiale? Il secondo episodio della serie 'Art buffet, i capolavori in cucina', in onda giovedì 26 gennaio 13:45 alle 13.45 su Rai5, svela le abitudini culinarie di questo popolo partendo dal celebre fumetto di René Goscinny e Albert Uderzo. Lo chef Patrick Bertron interpreta 'Il Banchetto Gallico di Asterix' di René Goscinny nel suo ristorante di Saulieu, in Francia, realizzando un banchetto gallico con le risorse e gli ingredienti dell'epoca" viene esposto in una nota dalla tv di Stato.