Arte e denaro a partire dall'Elektron, la prima moneta della storia

"Arte e denaro, ispirazione e finanza: mondi solo apparentemente lontani. La serie in quattro episodi 'Money Art', che Rai Cultura propone da lunedì 30 gennaio alle 19.25 su Rai5, svela come nasce un capolavoro e come la storia dell'arte sia indissolubilmente legata a quella del denaro. Il documentario attraversa i continenti per entrare nei luoghi topici dell'arte e della finanza e ricostruire l'intreccio tra eventi storici e opere di grandi artisti, da Michelangelo a Cattelan, spiegando le trasformazioni della committenza e il suo ruolo decisivo per la realizzazione di un'opera d'arte" informa in un comunicato la tv di Stato.



"Le storie dei capolavori sono narrate attraverso la testimonianza diretta di grandi artisti contemporanei e le esperienze a confronto tra committente - riportano dunque dalla Rai -, mecenate o sponsor e artista. I protagonisti della serie sono, tra gli altri, Jacob Fugger, detto il Ricco, e i suoi rapporti con Michelangelo, Bramante e Raffaello; John Law, spregiudicato finanziere scozzese dei primi del 1700, il primo a mettere in circolazione la carta moneta; John Maynard Keynes, uno dei più grandi economisti del XX secolo, che ha sostenuto la necessità dell'intervento pubblico statale nel sostegno alle arti."



Si descrive in conclusione: "Apre la serie l'episodio dedicato ad arte e monete: il viaggio inizia dalla Pinacoteca e Biblioteca Ambrosiana di Milano, dove si conservano tesori inestimabili come il Codice Atlantico di Leonardo e una collezione di 3500 monete antiche, tra cui l'Elektron, la prima moneta della storia dell'uomo inventata dal mitico Re Creso nel 500 a.C. A Edimburgo, infine, obiettivo - attraverso le numerose opere che lo ritraggono - su un uomo controverso ma straordinario come John Law (Edimburgo 1671 - Venezia 1729) e suella sua 'invenzione', la cartamoneta."