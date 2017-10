Art of...Scandinavia: la lunga notte dell'anima, su Rai5

In onda venerdì 27 ottobre su Rai5.

"Scandinavia, le terre del nord: talmente a nord da restare fuori dalle mappe della civiltà. L'arte, la letteratura, la filosofia, sono stati a lungo appannaggio del sud, delle terre baciate dal sole, dal caldo e dalla luce della ragione. Mentre quelli del Nord sono stati territori dell'ombra, dell'eterna notte e dell'oscurità" viene esposto in un comunicato dalla Rai.



La tv di Stato segnala quindi: "Ma è veramente così? La Scandinavia non è un unico paese, ma tre nazioni confinanti: Danimarca, Svezia e Norvegia, legate dall'origine della lingua e da un comune passato 'vichingo'. Anche l'arte della Scandinavia riflette la storia burrascosa di questi luoghi."



Si sottolinea: "A dispetto del loro parziale isolamento, i popoli nordeuropei sono riusciti a generare una delle civiltà più straordinarie. La serie in tre episodi 'Art of… Scandinavia', che Rai Cultura propone da venerdì 27 ottobre alle 21.15 su Rai5, ripercorre la storia dell'arte e del design scandinavi. Nel primo episodio, lo storico dell'arte Andrew Graham Dixon racconta l'arte della Norvegia."



"Dai fregi sulle navi vichinghe all'Urlo di Munch e al teatro di Ibsen - si descrive in conclusione -, qui l'arte ha prodotto straordinarie opere nelle quali si riflettono la psicologia, la natura, la religiosità di un popolo abituato a cercare nel profondo dell'anima le risposte alle inquietudini e alle difficoltà della vita."