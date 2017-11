Art of... Scandinavia: c'era una volta in Danimarca, su Rai5

In onda venerdì 3 novembre in prima serata.

"Dalle fiabe di Andersen alle serie tv del presente: Andrew Graham Dixon racconta la trasformazione della cultura danese, nel secondo episodio della serie 'Art of... Scandinavia' in onda venerdì 3 novembre alle 21.15 su Rai5. Nonostante le modeste origini di piccolo regno ai confini settentrionali dell'Europa, la Danimarca è diventata nel tempo una grande potenza e un faro della cultura contemporanea" viene fatto sapere in una nota della tv di Stato.



"Andrew Graham Dixon ripercorre la storia di questa trasformazione da 'brutto anatroccolo' a cigno, che ha regalato alla cultura del Vecchio Continente nomi come Hans Christian Andersen, autore delle fiabe che tutti conoscono, o Bertel Thorvaldsen, scultore che all'inizio del 1800 era uno tra i più amati in Europa. Senza dimenticare la prestigiosa presenza della Danimarca nel mondo delle attuali serie tv" espone in ultimo la Rai.