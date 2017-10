Art buffet, i capolavori in cucina di Paul Gauguin, su Rai5

"La Polinesia, terra esotica dai caratteristici colori, ha fatto da sfondo all'esistenza turbolenta e agli amori burrascosi di un grande pittore, Paul Gauguin. Nell'ultimo episodio della serie 'Art buffet, i capolavori in cucina', in onda venerdì 13 ottobre alle 13.45 su Rai5, lo chef Olivier Roellinger realizza un piatto che unisce la tradizione bretone ai sapori esotici della Polinesia ispirandosi a 'Il pasto', lavoro che Gauguin dipinse nel 1891, all'inizio del suo periodo tahitiano, e oggi conservato al museo d'Orsay. Con sapienza Roellinger richiama la Bretagna del diciannovesimo secolo in tutta la sua autenticità, mescolando sapori locali a prodotti come la banana fei che nasce a Tahiti" si riporta in un comunicato dalla tv di Stato.