Aria precaria per Ale e Franz: lo spettacolo comico su Rai5

Nuovo appuntamento con 'Equivoci comici', in onda sabato 13 maggio su Rai5.

"Ale e Franz portano in scena la loro surreale comicità nello spettacolo 'Aria precaria', secondo appuntamento con il ciclo dal titolo 'Equivoci comici' che Rai Cultura dedica al duo. Nello spettacolo, in onda sabato 13 maggio alle 21.15 su Rai5, alcuni luoghi si alternano - tra il serio, l'umoristico, lo svagato e il pungente - in dieci scene, mentre tempo e spazio si intersecano e scindono in modi inaspettati" viene illustrato in un comunicato della tv di Stato.



La Rai spiega in ultimo: "E che sia in una vivace bocciofila o in un call center, in una sala d'aspetto o su una panchina al parco, l'aria che tira è sempre precaria: in bilico tra il reale e l'impossibile. Spettacolo diretto da Leo Muscato e scritto in collaborazione con Martino Clericetti, Antonio De Santis, Rocco Tanica e Fabrizio Testini e registrato al Teatro Colosseo di Torino nel 2011. Il ciclo si concluderà sabato 20 maggio con 'È tanto che aspetti?', lo spettacolo teatrale forse più noto del duo comico milanese."