Antonio Pappano e Janine Jansen con l'Orchestra di Santa Cecilia

"Dopo il successo ottenuto con la loro incisione del Concerto per violino e orchestra op. 77 di Brahms e del Concerto per violino e orchestra n. 1 di Bartók, Antonio Pappano e la violinista Janine Jansen si incontrano sul palcoscenico dell'Orchestra di Santa Cecilia, in un concerto che Rai Cultura propone giovedì 29 dicembre alle 21.15 su Rai5" si rivela in una nota dalla tv di Stato.



Dalla Rai evidenziano: "Il programma si apre con uno sguardo sulle suggestioni del Novecento, attraverso la ricercata espressività di Ravel, con i suoi Miroir e La valse, entrambi composti nel pieno fermento creativo che fece da sfondo alla Parigi dei primi decenni del secolo."



"A seguire l'intensa e melodica Serenata per violino e orchestra composta da Leonard Bernstein - uno dei direttori d'orchestra più amati del XX secolo ma anche sommo compositore - interpretata da Janine Jansen. L'opera è ispirata al Simposio di Platone: dialogo in cui alcuni intellettuali ateniesi vengono invitati a esprimere il loro parere sull'amore. La serata si chiude con la Sinfonia n. 7 del compositore finlandese Jan Sibelius, la cui musica evoca i suggestivi paesaggi nordici e gli antichi canti della tradizione popolare" si segnala in ultimo.