Antonio Pappano dirige la Passione secondo Giovanni, su Rai5

La 'Passione secondo Giovanni BWV 245', in onda venerdì 14 aprile su Rai5.

"Prosegue il percorso di Antonio Pappano e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nelle più intense pagine sacre di Johan Sebastian Bach. Dall'Auditorium Parco della Musica di Roma, Rai Cultura propone la 'Passione secondo Giovanni BWV 245', in onda venerdì 14 aprile alle 21.15 su Rai5" viene rivelato in un comunicato della tv di Stato.



"Eseguita per la prima volta a Lipsia il Venerdì Santo del 1724, la straordinaria pagina lasciò sorpresi i contemporanei per il piglio drammaturgico e per il linguaggio musicale considerato troppo innovativo per il repertorio sacro. L'atteggiamento critico degli ascoltatori fece sì che Bach sottoponesse la sua Passione a venticinque anni di continue revisioni, proseguite fino all'anno prima della sua morte" prosegue la Rai.



"Il testo è tratto dal 'Vangelo secondo Giovanni' integrato dai testi di Barthold Heinrich Brockes - si riporta dunque -, contemporaneo di Bach, autore nel 1712 di una rielaborazione poetica del testo evangelico che aveva riscosso grande successo, tanto da essere utilizzato - tra gli altri - anche da Händel (nello stesso 1712) e quattro anni più tardi da Telemann."



"A interpretarla è chiamato un cast di affermati solisti come il soprano Lucy Crowe, il mezzosoprano Ann Hallenberg, il tenore Andrew Staples e i due bassi Christian Gerhaher e Roderick Williams. Il Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è diretto da Ciro Visco" si descrive infine.