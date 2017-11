Animal Strategies: il potere delle ali, su Rai5

'Animal Strategies', in onda mercoledì 8 novembre.

"Quali comportamenti e tecniche di sopravvivenza adottano gli animali, dai più piccoli ai più grandi, dai predatori alle prede, in un ambiente naturale spesso avverso? Lo svela la serie in sei episodi 'Animal Strategies', che Rai Cultura propone da mercoledì 8 novembre alle 14.35 su Rai5" viene diffuso in una nota della tv di Stato.



Dalla Rai si espone: "Tutti gli esseri viventi sviluppano comportamenti e tecniche fondamentali per la propria sopravvivenza: gli animali devono nutrirsi, riprodursi, riuscire a crescere i propri piccoli, difendersi dai predatori e adattarsi alle condizioni in ambienti spesso ostili."



Si specifica in ultimo: "La serie mostra come scimmie, gazzelle, grandi mammiferi e piccoli animali, grandi predatori e anche alcuni uccelli vivono, sopravvivono e interagiscono nella grande giungla che è la natura. Nel primo appuntamento si va alla scoperta del mondo alato e delle sue eccezionali peculiarità. Ci sono oltre novemila specie di uccelli sul pianeta, molto spesso diversi per dimensione, forma e colore, ma tutti derivano dalla stessa strategia evolutiva: discendono dai rettili. Le zampe anteriori si sono modificate e trasformate in ali donando loro il potere di volare e di colonizzare praticamente tutti i luoghi del pianeta. Dal pinguino all'aquila, ognuno ha trovato il suo ambiente e sviluppato delle specificità. Negli uccelli, le caratteristiche morfologiche come la lunghezza delle zampe o la grandezza del becco ottimizzano le strategie di alimentazione. Per garantire la sopravvivenza della specie o difendere la prole, ogni uccello ha inventato comportamenti sorprendenti."