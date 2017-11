Animal Strategies: il dilemma ancestrale delle scimmie

'Animal Strategies', in onda giovedì 9 novembre su Rai5.

"Il dilemma ancestrale delle scimmie: dove vivere? Questi animali non prediligono né gli alberi né il terreno - espone in un comunicato la Rai -, ma cercano solo un equilibrio dettato dalla morfologia dell'ambiente e dalle strategie di sopravvivenza."



"Il nuovo appuntamento con la serie 'Animal Strategies', in onda giovedì 9 novembre alle 14.55 su Rai5, fa un 'inventario' del comportamento di questi primati, dalle scimmie più piccole e leggere ai gorilla voluminosi e pesanti, dai primati del Madagascar agli esemplari del vecchio e nuovo mondo, dai lemuri, veri e propri antenati delle scimmie, a quelle dette antropomorfe" puntualizza in conclusione la tv di Stato.