Anche nel Medioevo si diffuse l'Islam in Occidente

"Durante il Medioevo si è diffusa in Occidente, oltre al Cristianesimo, anche un'altra religione, portata da popoli che hanno conquistato e colonizzato per secoli il bacino del Mediterraneo: l'Islam. Il professor Waldemar Januszczak svela le profonde influenze dell'arte islamica sulla cultura occidentale, nel nuovo episodio della serie 'I secoli bui, un'epoca di luce', in onda venerdì 3 febbraio alle 22.20 su Rai5. Dal vicino Oriente l'arte islamica ha lentamente 'sedotto' l'Europa con uno stile particolarissimo, in cui spiccano luoghi di culto, che non sono solo case di preghiera e di incontro, ma anche luoghi di grande bellezza e fermento creativo" rivela in un comunicato la tv di Stato.