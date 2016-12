Anche le sardine migrano forzatamente

"La storia della Cape Coast è anche quella della migrazione forzata di miliardi di sardine lungo la costa meridionale del Sud Africa. Un fenomeno naturale al centro del nuovo episodio della serie 'Wild Africa' - spiega in una nota la tv di Stato -, in onda mercoledì 28 dicembre alle 14.05 su Rai5."



La Rai sottolinea in conclusione: "Le scogliere della Cape Coast resistono alla forza del mare ed hanno creato un ambiente unico, dove piante, animali e uomini lottano per sopravvivere. Qui una serie di creature, dai pinguini ai tonni, dagli squali alle balene, dipendono da questo fenomeno annuale, prosperando della generosità del mare. A terra, lungo la costa sudafricana, le scarse precipitazioni ed i terreni poveri la rendono un luogo sorprendentemente duro da abitare, sia per gli animali selvatici che per l'uomo."