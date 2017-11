America tra le righe, e tra i grandi spazi: su Rai5

America tra le righe, in onda giovedì 9 novembre su Rai5.

"Dakota e Wyoming, indiani d'America, praterie e bisonti. FranÇois Busnel racconta storie ed esperienze di vita di scrittori-cowboy in ciò che resta del Selvaggio West, nel nuovo episodio di 'America tra le righe', in onda giovedì 9 novembre alle 20.15 su Rai5" viene fatto sapere in una nota dalla tv di Stato.



"Prima tappa in South Dakota, territorio degli ex indiani Sioux e Cheyenne. Qui tutto evoca il Selvaggio West, i regolamenti di conti tra Desperados e i massacri dei nativi. In un angolo turistico degli Stati Uniti, Cheyenne River, non lontano da Rapid City, abita Dan O'Brien, scrittore e cowboy che vive immerso nella cultura indiana, salvato, come racconta nei suoi romanzi, dai bisonti delle praterie" prosegue la Rai.



"Dopo una deviazione al famoso Deadwood e al Monte Rushmore - si riferisce in conclusione -, Busnel si ferma a Ucross, Wyoming, per fare visita a Craig Johnson, ex sceriffo di questa cittadina di venticinque anime, che attinge dalla sua esperienza per scrivere. Nei pressi di Yellowstone, Busnel incontra infine Alexandra Fuller, che in 'Una vita da cowboy' ha raccontato la sua storia, il suo viaggio di moglie e di madre da sola a capo di un ranch."