America tra le righe, di New York: su Rai5

In onda venerdì 3 novembre su Rai5.

"Che cos'è davvero l'America? Cosa significa essere americani? Chi sono le persone che vivono in questo vasto e diversificato Paese, e quale America abitano? Lo svela il giornalista francese FranÇois Busnel attraverso una serie di incontri e interviste ai maggiori scrittori americani contemporanei nella serie di documentari 'America tra le righe', in onda da venerdì 3 novembre alle 20.15 su Rai5" si comunica dalla tv di Stato.



La Rai chiarisce infine: "Philip Roth, Lawrence Ferlinghetti, Anne Rice, Richard Ford, Jonathan Franzen e James Ellroy sono solo alcuni degli autori che apriranno le porte delle proprie case per raccontare l'America dei nostri giorni. Prima tappa del viaggio di Busnel è New York, specchio dei contrasti e delle diversità della Grande America. Nel corso dell'episodio, scrittori come Paul Auster, Colum McCann, Toni Morrison, Jay McInerney e Jonathan Franzen, dipingono il ritratto di una città dove si concentra la maggior parte dei sogni e dei dubbi a stelle e strisce."