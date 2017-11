America tra le righe: dalle grandi piantagioni al Ku Klux Klan, su Rai5

'America tra le righe', in onda martedì 7 novembre su Rai5.

"Grandi piantagioni, ricordi della schiavitù, Ku Klux Klan e fondamentalismo cristiano. Questo è il Sud degli Stati Uniti, ma è anche il luogo dove sono nati il jazz e il blues" viene riportato in una nota dalla Rai.



Dalla tv pubblica di Stato si osserva: "Nel nuovo episodio della serie 'America tra le righe', in onda martedì 7 novembre alle 20.15 su Rai5, FranÇois Busnel è nella Carolina del Sud, per incontrare Pat Conroy."



Si illustra: "Sarà poi la volta di Memphis, Tennessee, per una chiacchierata con Ace Atkins, prima di partire in macchina per Oxford, Mississippi, la città di William Faulkner."



"Qui Busnel incontra Tom Franklin e Thomas H. Cook. Eddy Harris è la guida eccezionale che accompagnerà il conduttore attraverso i quartieri distrutti dall'uragano Katrina di New Orleans. L'ultimo incontro della puntata è con lo scrittore americano d'origine canadese, John Biguenet" si diffonde infine.