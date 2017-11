America tra le righe, con le wonder woman dei libri Joyce Carol Oates

Da Princeton a Chicago in un lungo cammino letterario verso Ovest. Il giornalista francese FranÇois Busnel incontra i protagonisti della letteratura americana, nel nuovo episodio della serie 'America tra le righe' in onda mercoledì 8 novembre alle 20.15 su Rai5



A Princeton, non lontano da New York City, vive la 'wonder woman' della letteratura americana, Joyce Carol Oates. Autrice di più di 115 libri, vincitrice del National Book Award e del Premio Nobel per la Letteratura, continua a esplorare l'animo umano nei suoi aspetti più oscuri, acuta osservatrice della società e della vita politica degli Stati Uniti



A Detroit, Busnel incontra Elmore Leonard per poi proseguire alla volta di Chicago, dove arriverà dopo essersi fermato ad Ann Arbor per capire cosa significa vivere nel Midwest industriale e povero, attraverso il racconto di Laura Kasischke, la penna più promettente della giovane letteratura contemporanea.



A Chicago, lo aspetta lo scrittore irlandese Michael Collins, che racconta, con occhio attento, ironico e glaciale, il paese che lo ha accolto. L'America dell'anonima provincia è anche la protagonista dei racconti di Dan Chaon, che descrivono la vita quotidiana delle classi medie. Nel campus universitario di Champaign-Urbana, Richard Powers prova a immaginare quale sarà il futuro del suo paese. Ultima tappa della puntata è Minneapolis, dove Busnel ritrova Louise Erdrich, scrittrice di grande successo di origine Ojibwe e tedesca, che racconta la storia dei popoli indigeni e il destino loro riservato