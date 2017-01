Alla scoperta di cosa c'è "Sotto le onde" della nostra Wild Italy

"Dagli scogli dove le onde si frangono mettendo a dura prova la resistenza di ogni creatura ai più nascosti recessi sottomarini, i mari italiani sono la culla di un insospettabile numero di organismi, dalle abitudini sorprendenti. Il documentario 'Sotto le onde', in onda martedì 10 gennaio alle 14.00 su Rai5 per la serie 'Wild Italy' racconta questa incredibile fauna" viene comunicato dalla tv di Stato.



Dalla Rai informano in ultimo: "Ci sono pesci che custodiscono i propri piccoli in bocca, altri che cambiano sesso con l'età, altri ancora che vivono in compagnia di meduse e anemoni dai tentacoli velenosi o nei prati sommersi lussureggianti, creature che rivaleggiano per forma e colori con i protagonisti delle più appariscenti barriere coralline del mondo. Ma per quanto tempo ancora i mari italiani saranno uno scrigno di biodiversità? L'aumento delle temperature e l'arrivo di piante e animali alieni dal Mar Rosso e dall'Oceano Atlantico stanno provocando una autentica rivoluzione 'sommersa' che fino ad oggi solo gli studiosi erano stati in grado di registrare, ma che oggi è sotto gli occhi di tutti."