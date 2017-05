Alla scoperta delle navi massoniche di Roma, su Rai5

Nuovo appuntamento con 'Roma. La Storia dell'arte', in onda domenica 21 maggio su Rai5.

"Dall'Isola Tiberina, intesa come nave immobile di pietra, alle grandi Basiliche, dalla Barcaccia berniniana fino alle Navi sacre contemporanee, molti monumenti della Capitale alludono alle imbarcazioni. Un elemento al centro di un affascinante viaggio nella Roma esoterica, una storia oscura e parallela a quella più nota della Città Eterna, raccontati dal professor Marcello Fagiolo, storico dell'arte e dell'architettura, nella seconda puntata del ciclo 'Roma. La Storia dell'arte', in onda domenica 21 maggio alle 20.45 su Rai5" viene scritto in una nota della Rai.



La tv di Stato rivela in ultimo: "La nave è un simbolo massonico che probabilmente riporta all'arca di Noè, archetipo di rinascita per l'umanità intera. Roma ingloba nella sua stratificazione multiforme e millenaria tante realizzazioni architettoniche e monumentali della nave, che di volta in volta assumono significati ulteriori, conformi al succedersi storico delle diverse epoche."