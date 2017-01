Alla scoperta della Natural History dell'isola dei serpenti

"Ufficialmente prende il nome di isola di Queimada Grande ma è nota a tutti come 'Snake Island', isola dei serpenti, perché ospita la più alta concentrazione di serpenti velenosi al mondo" viene riportato in un comunicato della Rai.



La tv di Stato precisa in conclusione: "È una delle isole raccontate dal nuovo episodio della serie 'Brazil, A Natural History', in onda lunedì 9 gennaio alle 14.45 su Rai5. La Costa del Brasile si estende per 7500 chilometri, dalle fresche acque temperate del sud fino alla foce del Rio delle Amazzoni. Qui è possibile scorgere molte isole. Tra queste la più temibile è proprio Snake Island, popolata dal serpente più velenoso del pianeta, il 'ferro di lancia dorata'."