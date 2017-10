Aerosmith live al Download Festival 2014: il concerto su Rai5

Ghiaccio bollente, in onda giovedì 19 ottobre su Rai5.

"Anche se non più giovanissimi, gli Aerosmith riescono ancora a incendiare le arene. Lo dimostrano nel live, che Rai Cultura propone giovedì 19 ottobre alle 23.45 su Rai5, registrato nel 2014 a Donington in occasione del Download Festival. Il concerto, in cui interpretano molte gemme degli anni 70 e '80, è un live dalla scaletta perfetta: Train Kept a Rollin', Eat the Rich, Love in an Elevator, Cryin, Jaded, Livin' On the Edge, Last Child, Freedom Fighter, Same Old Song and Dance, Janie's Got a Gun,Toys in the Attic, I Don't Want to Miss a Thing, No More No More, Come Together, Dude (Looks Like a Lady), Walk This Way, Home Tonight, Dream On, Sweet Emotion, Mama Kin. Per molti versi la band appare più in forma oggi che all'apice della carriera quando uno stile di vita all'insegna dell'eccesso gli impediva di dare il meglio (e spesso di stare in piedi) durante gli spettacoli dal vivo. Questo film è molto più di un concerto dal vivo: è l'occasione per vedere il profondo legame tra Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton e Joey Kramer e l'amore che li lega ai loro fan, e viceversa" viene fatto sapere in una nota della tv di Stato.