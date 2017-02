A San Valentino 2017 anche "Belle e cattivissime", su Rai5

Al via la serie 'Belle e cattivissime' sulle piante carnivore, in onda da martedì 14 febbraio su Rai5.

"Protagoniste di romanzi di fantascienza o oggetto di attenzione morbosa da parte di detective e appassionati di mistero - viene segnalato in una nota dalla Rai -, le piante carnivore e le orchidee occupano un posto particolare tanto in letteratura quanto in natura."



La tv pubblica scrive dunque: "La serie 'Belle e cattivissime', che Rai Cultura trasmette da martedì 14 febbraio alle 14:55 su Rai5, è l'occasione per conoscerle meglio, grazie a due documentari monografici imperdibili. Oltre ad alimentare leggende, queste piante hanno profondamente affascinato Charles Darwin, che le studiò a lungo, per cercare di svelarne i segreti. Tra le più misteriose, figurano le piante carnivore, protagoniste del primo episodio."



Si riferisce: "Queste piante devono catturare e uccidere la preda e per farlo hanno sviluppato tre metodi: molte funzionano come carta moschicida, sono cioè ricoperte di una sostanza vischiosa, che incolla senza scampo gli insetti alle foglie."



"Altre hanno foglie a forma di sacche piene di un liquido - si conclude infine -, dove gli insetti intrappolati annegano e vengono digeriti. Altre ancora hanno sviluppato trappole dal meccanismo sofisticato, a tagliola, che si chiude a scatto sulla preda."