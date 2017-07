Zoo: al via la seconda stagione in prima tv su Rai4

"Dal 24 luglio alle 21:10 inizia in prima visione su Rai4 la seconda stagione di Zoo. Rileggendo con le dinamiche della serialità televisiva il filone cine-letterario conosciuto come eco-vengeance - viene riportato in una nota dalla tv di Stato -, interessato a racconti che descrivono la rivolta della Natura contro l'essere umano, la seconda stagione della serie ispirata al best seller di James Patterson e Michael Ledwidge parte proprio dall'entusiasmante cliffhanger che aveva chiuso la prima annualità della serie."

Dalla Rai rendono noto infine: "La pandemia che ha mutato il comportamento animale, trasformando gran parte degli esseri viventi in feroci macchine da guerra, ha ormai causato grandi danni in tutto il mondo. Ma la mutazione è passata alla Fase 2, coinvolgendo anche fenomeni ambientali mirati a trasformare la Terra in un pianeta inospitale per l'uomo. Allo stesso tempo, anche la squadra di protagonisti, capitanati dallo zoologo Jackson Oz, è minacciata dalla mutazione che sta coinvolgendo uno di loro. Tutti i membri del cast tornano in questa seconda stagione che vede ancora al centro della vicenda gli attori Billy Burke, James Wolk, Kristen Connolly, Nonso Anozie e Nora Amezeder."