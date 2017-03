Vikings: nuovo triplo appuntamento su Rai4

Su Rai4 i nuovi episodi della serie 'Vikings', in onda lunedì 6 marzo.

"Nuovo triplo appuntamento con la serie 'Vikings',in onda su Rai4 lunedì 6 marzo alle 21.05. Nell'accampamento vichingo lungo la Senna, Re Ragnar studia con gli altri capi il modo di attaccare le fortezze che proteggono l'accesso a Parigi e si decide che una parte dei guerrieri attaccherà via terra una delle fortezze per permettere alle navi di forzare il blocco" viene esposto in un comunicato della tv di Stato.



"Lagertha chiede di guidare l'attacco di terra e re Harald di essere sulla prima nave della flotta. Ragnar acconsente ma in privato parla con Lagertha, che è incinta, per farla desistere ma la donna rifiuta di tirarsi indietro. L'attacco si risolve in un completo insuccesso molti guerrieri vengono uccisi e molte navi bruciate, intanto la cavalleria franca attacca anche l'accampamento dove sono rimasti solo donne e vecchi oltre a due figli adolescenti di Ragnar. A Kattegat, Harbard che si è ripresentato in paese parla con Aslaug dei suoi viaggi ed alla fine la bacia. Tornati all'accampamento, i Vichinghi lo trovano distrutto, i figli di Ragnar sono salvi insieme a Yidu, mentre Helga, la moglie di Floki, è gravemente ferita. Dopo tre giorni di ripensamenti, Ragnar annuncia al figlio di preparare la flotta per il ritorno a casa" illustra in ultimo la Rai.