Trieste Science+Fiction Festival: dal 31 ottobre anche su Rai4

Rai4 partner del Trieste Science+Fiction Festival.

"Diciassettesima edizione per il 'Trieste Science+Fiction Festival', evento dedicato alla fantascienza e al fantastico in tutte le loro sfaccettature, che si svolge nel capoluogo friulano dal 31 ottobre al 5 novembre. Rai4 è presente al Festival triestino in qualità di media partner" si segnala in una nota dalla tv di Stato.



"Per l'occasione è stato istituito un premio ad hoc, il 'Premio Rai4', che verrà assegnato durante la cerimonia di premiazione, il 5 novembre, a uno dei film in concorso. L a partnership tra Rai 4 e il 'Trieste Science+Fiction' si materializza anche in televisione attraverso un ciclo appositamente dedicato ai film cult fantastici che nelle precedenti edizioni sono stati presentati nel Festival" si prosegue.



Si conclude infine: "Ogni sera, fino a domenica 5 novembre, a mezzanotte e cinquanta, un film che ha caratterizzato l'iconico Festival: da 'Last Days on Mars' con Liev Schreiber a Monsters di Gareth Edwards, passando per l'horror 'REC 3 - La genesi', L'arrivo di Wang dei Manetti Bros. e il filosofico 'Coherence - Oltre lo spaziotempo'. Inoltre nella puntata in onda il 2 novembre anche 'Kudos - Tutto passa per il web', il magazine settimanale di Rai 4, dedicherà un servizio alla manifestazione fantascientifica triestina."