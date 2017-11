Social House: il nuovo reality show per Millenials e Generazione Z

Al via da mercoledì 15 novembre su Rai4 Social House, il reality show con protagonisti Alessandro Tenace e Alessio Stigliano, la coppia di 'Socialisti' di Pechino Express.

"Dal 15 novembre parte su Rai4 in prima serata Social House, un nuovo reality show, un esperimento sociale, un'impresa televisiva mai provata prima che coniuga la realtà social e il racconto televisivo, l'intrattenimento e l'impegno sociale, con il supporto del popolo web, coinvolgendo le nuove generazioni, i Millenials e la così detta generazione Z" si annuncia in una nota.



"Chiusi per un intero mese in una casa in stato di abbandono messa a disposizione dal Comune di Cassina De Pecchi, I theShow - Alessandro Tenace e Alessio Stigliano, la coppia di 'Socialisti' di Pechino Express - hanno l'obiettivo di ristrutturarla e trasformarla in uno spazio reale di aggregazione per i giovani. A loro disposizione, solo una connessione Wi-Fi, uno smartphone e un tablet/pc, con i quali coinvolgere e chiedere aiuto al mondo social anche per la propria sopravvivenza" viene anticipato.

Conduttore del reality Gigi Marzullo il quale, oltre a vegliare sul corretto svolgimento dell'esperimento, avrà la facoltà di premiare o punire i theShow a seconda del raggiungimento degli obiettivi di ogni puntata.

Social House andrà in onda in prima serata per 6 puntate, durante le quali "il pubblicò vedrà la trasformazione della casa e la consegna a nuovo spazio sociale cittadino, grazie al supporto del popolo del web, che ha partecipato all'esperimento con ogni genere di iniziativa".



Da sottolineare che "al termine dell'esperimento sociale, oltre 3500 persone giunte appositamente da tutta Italia hanno lavorato attivamente alla ristrutturazione, offerto sostentamento, abiti e doni ai TheShow, inviato materiali da tutta Italia o partecipato agli eventi e alle attività di recupero denaro per acquisto di materiali e beni per la casa. Tra questi hanno collaborato spontaneamente anche moltissimi professionisti del settore tra cui idraulici, muratori, gessisti, geometri, imbianchini, parquettisti ed elettricisti". C'è chi si domanda se ci sarebbe stata tutta questa generosità anche senza la tv.