Scorpion: al via la terza stagione su Rai4, con 3 nuovi episodi

Dal 16 febbraio in prima assoluta la terza stagione di 'Scorpion', in onda su Rai4.

"Da giovedì 16 febbraio alle 21.05, arriva in prima visione tv su Rai4, la terza stagione della serie 'Scorpion', creata da Nick Santora per la CBS. Nuove indagini per il team guidato dal genio dell'informatica irlandese Walter O'Brien per conto dell'Homeland Security del governo statunitense: il comportamentista Toby Curtis, il genio della meccanica Happy Quinn, il matematico Sylvester Dodd e l'ex-cameriera Paige" fa sapere in una nota la tv di Stato.



"I prodigiosi nerd della squadra, tutti dotati di elevato QI, super specializzati e in grado di maneggiare qualunque tecnologia, sono stati reclutati per fare fronte a minacce di varia natura: cyber-terroristi, attentatori, missili nucleari, virus letali. Per l'apertura del 16 febbraio il canale propone, in prima visione assoluta, ben tre episodi" viene esposto in conclusione.