Pompei: il film di Paul W. S. Anderson su Rai4

Rai4 propone il film 'Pompei', in onda mercoledì 22 marzo su Rai4.

"L'amore tra un giovane gladiatore celta e una nobile romana, nella Pompei del 79 dopo Cristo. Lo racconta, con un colpo di scena finale, 'Pompei', il film diretto da Paul W. S. Anderson e interpretato da Emily Browning, Kit Harington, Jessica Lucas, Carrie-Anne Moss, Kiefer Sutherland, in onda mercoledì 22 marzo alle 21.05 su Rai4" viene segnalato in una nota della tv di Stato.



"Protagonista è Milo, un giovane gladiatore celta che ha visto morire da bambino il suo popolo e i suoi genitori per mano delle truppe del crudele Quinto Attilio Corvo. Lo incontrerà di nuovo a Pompei quando Corvo, ormai senatore di Roma, arriva in città e chiede la mano di Cassia, figlia del nobile Marco Cassio Severo. Ma un incidente lungo la strada fa incontrare - e innamorare - Cassia e Milo. Un amore che non sfugge a Corvo, che - accortosi del loro sentimento - condanna Milo a morire nell'arena. Ma niente andrà come previsto, perché saranno gli dei a intervenire" informa in ultimo la Rai.