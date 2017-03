Jennifer Garner torna ad avere un Alias, dal 20 marzo su Rai4

Alias, la serie cult ideata da J.J. Abrams con Jennifer Garner torna in tv da lunedì 20 marzo, su Rai4.

"Lunedì 20 marzo alle 15.20, e poi dal lunedì al venerdì alle 15.50, torna su Rai4 la serie cult Alias, in doppio episodio con le cinque stagioni complete. L'action spionistico con contaminazioni fantasy è stato prodotto dal network ABC e firmato da J.J. Abrams, creatore di serie di successo come Lost e Westworld, nonché regista del reboot cinematografico di Star Trek e di Star Wars: Il risveglio della Forza" viene fatto sapere in un comunicato dalla tv di Stato.



"Jennifer Garner veste i panni di Sideny Bristow, un nome che nasconde mille identità: studentessa universitaria e insospettabile agente segreto, impegnata in un rischioso doppio gioco tra la CIA e la cellula impazzita SD-6. Tra gli alleati di Sydney ci sono il padre Jack (Victor Garber), anche lui infiltrato nella SD-6, e l'agente CIA Michael Vaughn (Michael Vartan); il suo più temibile nemico è invece Arvin Sloane (Ron Rifkin di Brothers & Sisters), capo della SD-6, legato d'altra parte alla ragazza da una vecchia amicizia familiare" prosegue la Rai.



"Trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti nel tragico settembre 2001 - si evidenzia in conclusione -, Alias è stata premiata con un Golden Globe alla protagonista e con quattro Emmy: fotografia, scenografia, trucco e stunt. Tra le guest star della prima stagione spicca - negli episodi 12 e 13 - il regista Quentin Tarantino."